Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'mevduat' açıklaması

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Temmuz haftasında 261,9 milyar lira azaldı. Aynı dönemde kredi hacmi artışını sürdürerek 26 trilyon lirayı aşarken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında da dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

Verileri değerlendiren Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik.

- Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

- Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz.