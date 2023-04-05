Martın zam şampiyonu soğan Filipinler’de ‘lüksün sembolü’

Emre ERGÜL

Haberi önceki gün DÜNYA Gazetesi’nde okumayanlar için bir hatırlatalım: “Soğan, İstanbul’da mart ayında zam şampiyonu oldu. 242 ürün incelendi ve martta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 22.42 ile soğan oldu. En fazla düşüş de maç giriş bileti ücretinde gerçekleşti.”

Sofralarımızın olmazsa olmazı, mart şampiyonu soğanın dünyanın bir ucunda “lüksün sembolü” haline döndüğünü biliyor muydunuz?

Güneydoğu Asya’daki ada ülkesi Filipinler’de soğanın kilosu artık 700 pesos (12.80 dolar ya da 245.48 Türk Lirası). İngiliz BBC Televizyonu da durumu şaşkınlıkla takip ettiklerini bildirip şu başlığı kullanmış: “Soğan fiyatının et fiyatını geçtiği ülke.”

Cebu kentinde bir pizza dükkanı işleten Rizalda Maunes, soğansızlığı bakın nasıl anlatıyor: “Her lokanta soğansızlıktan yakınıyor. Tüm fiyatlar arttı ama soğan tüketmek artık lüks oldu.”

Eskiden günde 3-4 kilo soğan aldıklarını hatırlatan Maunes, bugünlerde anca bu oranın yarısını alabildiklerine dikkat çekiyor. Filipinler bir süredir artan gıda fiyatlarıyla boğuşuyor. Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr. ülkenin aynı zamanda da Tarım Bakanı… “Artan gıda fiyatları ülkemizdeki acil durum” diyen Marcos Jr. geçenlerde piyasada olmadığından dolayı soğan ithalatına izin verdi. Soğanın lükse kaçmasının nedeni ise “kötü havalar.” Yağışlar, seller, kötü hava koşulları, ülkede tarımı kötü etkiledi.

ING Bankası uzman ekonomisti Nicholas Mapa, BBC’ye verdiği röportajda durumu şöyle özetledi: “Ağustos ayında, Tarım Bakanlığı bazı ürünlerde yokluk yaşanacağını haber vermişti. Çok değil, birkaç ay sonra iki büyük kasırga ülkeyi vurdu. Yağışlar ekinleri mahvetti.”

Soğanın ülkedeki durumunu daha iyi anlayabilmek için iki olayı anlatmakta yarar var. İlk haber Iloilo kentindeki bir düğünde yaşananlar… Gelin, düğün fotolarında çiçek yerine elinde kırmızı soğan salkımı tuttu. Müstakbel kocasından düğün hediyelerinden biri olarak çiçek yerine soğan isteyen gelin, BBC’ye “Düğünden sonra çiçek solacaktı. Ama soğanı her zaman yeriz” dedi.

İkinci haber de Filipin Havayolları’nda çalışan 10 uçuş görevlisinin ülkeye 40 kilo soğan sokarken yakalanmasıyla ilgili!

Özetle: Bizde martta zam şampiyonu olan soğan, Filipinler’de altın değerinde!