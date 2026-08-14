Mazota zam mı geldi, benzin fiyatları arttı mı? Akaryakıta zam geldi mi?
Akaryakıt fiyatları zamlandı. Benzin ve mazotta fiyat artışı oldu. Artışın ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler "Mazota zam mı geldi, benzin fiyatları arttı mı" diye soruyor.
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Benzin: 71.43 TL
Benzin: 71.27 TL
Benzin: 72.40 TL
Benzin: 72.69 TL
Araç sahipleri güne mazot ve benzin zammıyla uyandı. Benzine 1,61 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. LPG'de ise bir artış yaşanmadı.
İşte 14 Ağustos akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ