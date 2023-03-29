MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Kavcıoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi. Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak.



2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçlenecğini öngörüyoruz.

Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması bekleniyor.

“Arz-talep dengesi kalıcı bir istikrara kavuşacak”

Ülkemiz, dış dengesini sürekli bir fazlayla sağladıktan sonra döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi kalıcı bir istikrara kavuşacak.

Hedeflere ulaşmak için finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olması ve kredi kompozisyonunun ekonomideki arz-talep dengesizliklerini giderecek yönde gelişmesi gerekiyor.

“Finansal öngörülebilirlik arttı”

Geldiğimiz noktada finansman maliyetlerindeki düşüşün kalıcı olduğunu ve finansal öngörülebilirliği artırdığını söyleyebiliriz.

“Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek"

Depremin ekonomiye orta ve uzun vadedeki etkisi ve alınması gereken tedbirler değerlendiriliyor. Depremin ekonomiye etkisi telafi edilecek. Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek.