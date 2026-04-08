McDonald’s ve Burger King’in en büyük rakibinin 65 restoranı tehlike altında

ABD’de fast-food sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Carl’s Jr. zincirinin büyük franchise işletmecilerinden biri olan Friendly Franchisees Corporation, iflas koruması başvurusunda bulundu. Kaliforniya’daki 65 restoranın akıbeti belirsiz hale geldi.

Franchise ağı yeniden yapılandırılacak

İflas koruma başvurusu, şirketin bağlı olduğu birçok iştirak üzerinden gerçekleştirildi. Senior Classic Leasing, DFG Restaurants ve Second Star Holdings gibi şirketler aynı süreçte yer aldı. Bu durum, Carl’s Jr. markası için önemli bir franchise ağının yeniden yapılandırılacağı anlamına geliyor. Ancak marka yönetimi, sorunun yalnızca ilgili franchise işletmecisine özgü olduğunu ve genel operasyonları etkilemediğini vurguladı.

Burger King'in başına da geldi

Uzmanlara göre franchise sistemi hızlı büyüme sağlasa da işletmecilerin finansal zorluk yaşaması markayı doğrudan etkileyebiliyor. Benzer bir durum daha önce Burger King tarafında yaşanmış, büyük bir franchise operatörünün iflası sonrası birçok restoran kapanmıştı.

Sektörde iflas dalgası büyüyor

Son yıllarda Wendy’s, Burger King ve diğer zincirlerin franchise sahipleri de iflas başvuruları yaptı. Artan işçilik, kira ve gıda maliyetleri ile zayıflayan talep, restoran işletmelerini zor durumda bırakıyor.