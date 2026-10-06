McDonald’s’a yapay zeka şoku: Milyonlarca müşteriyi kapsayabilir

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McDonald’s, ABD’de yapay zeka destekli fiyatlandırma sistemi üzerinden franchise restoranlarıyla menü fiyatlarını koordine ettiği iddiasıyla dava edildi. Şirket suçlamaları reddederken, davanın milyonlarca müşteriyi kapsayabilecek toplu davaya dönüştürülmesi talep edildi.

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden McDonald’s, ABD’de yapay zeka destekli fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle hukuki süreçle karşı karşıya kaldı.

Chicago’daki federal mahkemede açılan davada, şirketin franchise işletmeleri ve doğrudan kendisinin işlettiği restoranlar arasındaki menü fiyatlarını yapay zeka destekli bir sistem aracılığıyla koordine ettiği öne sürüldü.

Davacı taraf, McDonald’s’ın kamuya açık olmayan verilerle eğitilmiş algoritmaları kullanarak bağımsız franchise işletmeleriyle fiyatların belirlenmesine yönelik koordinasyon sağladığını ve bu uygulamanın ABD antitröst yasalarını ihlal ettiğini savundu.

Milyonlarca işlemi analiz ediyor

Davada Reuters’ın geçen hafta yayımladığı bir habere de atıfta bulunuldu. Söz konusu habere göre McDonald’s’ın fiyatlandırma sistemi, şirketin ABD genelindeki yaklaşık 14 bin restoranında her gün gerçekleştirilen milyonlarca işlemden elde edilen verileri makine öğrenmesi algoritmalarıyla sürekli olarak analiz ediyor.

Davacılar, bağımsız işletmelerin fiyatlarını birbirlerinden bağımsız şekilde belirlemesi gerektiğini savunurken, kullanılan sistemin bu bağımsızlığı ortadan kaldırdığı iddiasında bulundu.

Davada ayrıca fast-food sektöründeki başka şirketlerin de fiyatlandırma başta olmak üzere çeşitli operasyonlarında yapay zeka teknolojilerinden yararlanmaya başladığına dikkat çekildi.

McDonald’s iddiaları reddetti

McDonald’s ise suçlamaları kabul etmedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, davadaki iddialar “spekülatif ve bilgiye dayanmayan” suçlamalar olarak nitelendirildi.

“Yapay zeka Big Mac’in veya başka herhangi bir menü ürününün fiyatını belirlemiyor” açıklamasını yapan şirket, franchise işletmelerinin fiyatlandırma kararlarını bağımsız olarak aldığını belirtti.

McDonald’s ayrıca fiyat öneri araçları ve veri analiz sistemlerinin birçok farklı sektörde yaygın şekilde kullanıldığını vurguladı.

Milyonlarca müşteriyi kapsayabilir

Davacının avukatı Lark Turner ise McDonald’s’ın sahip olduğu büyük miktardaki veriyi ve franchise sistemini tüketicilerden daha fazla gelir elde etmek amacıyla kullandığını iddia etti.

Illinois eyaletinde yaşayan davacı, davanın ülke çapında toplu davaya dönüştürülmesini ve potansiyel olarak milyonlarca McDonald’s müşterisinin sürece dahil edilmesini talep ediyor.