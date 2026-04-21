McDonald's'ın rakibi 79 yıl sonra kapandı!

Fast food zinciri McDonald's'ın rakipleri giderek ağırlaşan maliyetler altında ezilirken tek tek iflas bayrağını çekiyor.

Binden fazla şubesi bulunan Burger Chef 1996'da, 400 restoranlık zincir Red Barn 1986'da, Druther's adını da kullanan Burger Quee ise 1990 yılında iflas ederek piyasadan silinirken, 79 yıllık fast food devi Hi-Ho Burgers'ın da sonu geldi.

Amiral gemisi ilk şube kapandı

1940'ta kurulan McDonald's'ın en eski ve güçlü rakiplerinden Hi-Ho Burgers & Brews, Minnesota'daki amiral gemisi olan ilk şubesini kapatıyor.

1947'de kurulan fast food zinciri yeni bir başlangıç yapacağını duyururken, Güney Fargo'daki şubenin açık kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Hamburger zincirleri peş peşe kapanıyor

Küçük hamburger zincirlerinin peş peşe kapanması McDonald's gibi devlerle rekabetin zorluğuna işaret ederken fast food devinin ölçeği, tedarikçiler üzerinde önemli bir pazarlık gücü sağlıyor.

Hızlı servis restoran sektöründe karlılığı belirleyen en kritik unsurun maliyet yönetimi olduğunu belirten sektör temsilcileri, restoranların en büyük hatalarından birinin satın alma süreçleri olduğunu, doğru tedarik stratejisinin rekabette büyük avantaj sağladığını belirtti.

Yapay zeka etkisi

McDonald's gibi küresel devlerin bu alanda yapay zekadan yararlandığına dikkat çeken uzmanlar, şirketin satıştan tedarik zincirine kadar birçok süreci optimize ettiğini ifade ettiğini ve kar marjlarının yüzde 3 ile 9 arasında değiştiğine işaret etti.

Öte yandan, Hi-Ho Burgers & Brews gibi daha küçük zincirler ise etten ambalaja kadar birçok girdiyi rakiplerine kıyasla daha yüksek maliyetle temin ettikleri için rekabette dezavantaj yaşayabiliyor.