Memur Sen'den 'iyileştirme'talebi: "Maaş ve ücretler eridi"

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memurlar seyyanen zam talebinde bulundu. Martta TÜFE yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeni düzenleme talep etti.

Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yılın ilk üç ayında enflasyon oranının yüzde 12,52, enflasyon farkının ise yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Yalçın, önümüzdeki 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun da bu farka ekleneceğini belirtti.

Memur-Sen Başkanı, "Oluşan tablo, maaş ve ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.