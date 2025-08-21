Memur zammında kritik aşama! Hakem heyetinde kimler var, süreç nasıl işleyecek?

Kamu işveren heyetinin memur maaşlarına ilişkin son zam teklifi belli oldu. Buna göre, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 zam önerildi. 2027'nin her iki dönemi için yüzde 4'erlik artış öngörülürken, buna ek olarak taban aylığa 1000 TL zam teklif edildi.

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon hedef aralığını yüzde 13 ile 19 arasında belirlemişti. 2026 yılı için enflasyon üst sınırı olan yüzde 19 baz alınırsa hükümetin toplu sözleşme teklifinin gelecek yılın her iki dönemi için toplam yüzde 18 artış ve 2026 yılı için yüzde 1'lik ilave artış tahmin ediliyor.

Karar nasıl belirlenecek?

Taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda oransal zam tekliflerini görüşecek. 11 üyeden oluşan kurul, kararını oy çokluğuyla alacak. Yasal takvime göre kurul, 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026-2027 dönemine ilişkin zam oranlarını belirleyecek. Alınan karar ise toplu sözleşme hükmünde olacak.

Hakem heyetinde kimler yer alıyor?

Hakem heyetinde ise sendika temsilcileri ve kamu tarafı yer alıyor. Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 1, Birleşik Kamu-İş'ten 1 temsilci ile Memur-Sen'in belirlediği bir akademisyen heyette bulunuyor. Böylece sendikalar toplamda 5 üyeyle temsil ediliyor. Kamu işvereni tarafından belirlenen 6 üyenin katılımıyla hakem heyetinin toplam üye sayısı 11 oluyor. Heyette Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı'ndan bürokratların yanı sıra akademisyenler de görev yapıyor.