Memur zammında kritik süreç: Kamu Hakem Kurulu 5 gün içinde kararını açıklayacak

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki zam oranı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki kurul, bugün saat 11.00’de ikinci kez toplandı. Zam oranlarının değerlendirildiği toplantının ardından, kurulun 5 gün içinde kesin kararını açıklaması gerekiyor.

Toplu sözleşme süreci, 1 Ağustos’ta başlamış, 19 Ağustos’ta sona ermişti. 11 hizmet kolunda anlaşmaya varılırken, memur ve emeklileri kapsayan genel zam oranında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında mutabakat sağlanamamıştı. Memur-Sen’in Hakem Kurulu’na başvurmayacaklarını duyurmasının ardından süreci Kamu İşveren Heyeti taşıdı.

Teklifler ve revizyonlar

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifte 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er zam önermişti. 15 Ağustos’ta bu teklif revize edilerek 2026 yılı için taban aylığa 1000 lira artış öngörüldü. 18 Ağustos’taki son revizyonda ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam teklifi gündeme geldi. 2027 için öneride ise değişiklik yapılmadı.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oy çokluğuyla alacağı karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.