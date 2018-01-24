Merkel, 'izolasyonizm' ve 'korumacılık'a karşı çıktı

24 Ocak 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki (WEF) konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacılık politikasının günümüz şartlarına uygun olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ortak dış politika belirlemesi gerektiğini dile getiren Merkel, uluslararası sorunlar karşısında çok taraflı çözümlere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Merkel, pek çok ülkede popülist siyaset yapıldığını ve bunun kutuplaştıran bir ortama neden olduğunu belirterek, Almanya'da da avro krizi ve göç gibi nedenlerden dolayı popülizmin görüldüğünü kaydetti.

Daha iyi bir gelecek için mevcut ekonomik sorunlara tek taraflı çözüm üretilemeyeceğine dikkati çeken Merkel, "korumacı politikaların" günümüz sorunlarına uygun yanıt olmadığının altını çizdi.

Merkel, İngiltere'nin AB’den ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili, "Brexit bizi önemli konulara odaklanmak için cesaretlendirdi." dedi.

Gelecekte, İngiltere ile yakın ortaklık kurmak istediklerine işaret eden Merkel, duvarlar inşa etmek yerine küresel iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Merkel, 21. yüzyılın yeni hammaddesinin de veri olduğuna vurgu yaptı.

Zirve hakkında

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Trump Cuma günü yapacak.

ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton'la lider seviyesinde katılım göstermişti. Bu yıl ABD heyetinde Trump'ın yanında çok sayıda bakan da yer alacak.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi’nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştiriliyor.

Yarıya yakını kapalı düzenlenen toplantılarda, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği, ticaret, teknolojik değişim, çevreye verilen zararlar, refah paylaşımı, terörle mücadele, çok kutuplu dünyada yön bulmak, toplumsal bölünmelerin üstesinden gelmek ve para politikaları gibi alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin önemi ele alınıyor.

Kaynak: AA