Merkez Bankası, 2026 yılı toplantı ve veri takvimini paylaştı
Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantıları ve veri/rapor takvimini paylaştı. Buna göre TCMB, 2026'da 8 PPK toplantısı yapacak. Ayrıca 4 Enflasyon, 2 Finansal İstikrar Raporu olmak üzere toplam 6 rapor yayımlayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini kamuoyuyla paylaştı.
TCMB’nin yeni yıl takvimine göre Merkez, 2026'da 12 faiz kararı açıklayacak, 12 toplantı özeti paylaşacak, 6 enflasyon 3 de finans istikrar raporu sunacak.
Açıklama ve raporlama tarihleri ise şöyle;
Para Politikası Kurulu toplantı kararı
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026
21 Ocak 2027
18 Mart 2027
22 Nisan 2027
10 Haziran 2027
Para Politikası Kurulu toplantı özeti
29 Ocak 2026
18 Mart 2026
30 Nisan 2026
18 Haziran 2026
30 Temmuz 2026
17 Eylül 2026
30 Ekim 2026
17 Aralık 2026
28 Ocak 2027
25 Mart 2027
29 Nisan 2027
17 Haziran 2027
Enflasyon Raporu
12 Şubat 2026
14 Mayıs 2026
13 Ağustos 2026
12 Kasım 2026
11 Şubat 2027
13 Mayıs 2027
Finansal İstikrar Raporu
22 Mayıs 2026
27 Kasım 2026
28 Mayıs 2027