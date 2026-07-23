Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Faizler düştü mü?

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Milyonlar Merkez Bankası'na odaklanmış durumda... Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bugün gündemden düşmeyen soru "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine PPK Toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomistler ABD-İran geriliminin tırmanması ve petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi nedeniyle bu ay da faizlerin sabit kalacağını belirtiyor.