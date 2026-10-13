Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman? TCMB faiz kararı tarihi ve saati...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay bir kez daha toplanıyor. Beklentiler faizlerin bu ay ineceği yönünde ve araştırmalar da devam ediyor. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Merkez Bankası toplantısına sayılı günler kaldı. Milyonlar faizlerin inip inmeyeceğine odaklanmış durumda... Her geçen gün "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu daha çok yöneltiliyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.
Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.