Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65, aylık %4,84 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %27,17, aylık %2,67 arttı. Bu rakamlar sonrası gözler bir kez daha Merkez Bankası'na çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faizler düşer mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faizleri 100 baz puan düşürmesi bekleniyor.