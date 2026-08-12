Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararları, piyasaların ve ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Ağustos ayı ilerlerken tarihler de merak ediliyor. Vatandaşlar her geçen gün "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.

Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor.