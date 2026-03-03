Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi, artacak mı?
Türkiye İstatistik Kurumunun şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyonun beklentilerin biraz üstünde gelmesi, ABD/İsrail- İran savaşının devam etmesi, faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği tartışmalarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar tarihi öğrenmek adına sıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında toplanacak. Her zaman olduğu gibi Merkez'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Ekonomistler görüşlerini belirtirken vatandaşlar da "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.
