Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi, artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında toplanacak. Her zaman olduğu gibi Merkez'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Ekonomistler görüşlerini belirtirken vatandaşlar da "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.