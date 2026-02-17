Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB faiz indirecek mi?
Şubat ayının ortalarındayız ve Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantı tarihi gitgide daha çok araştırılıyor. Art arda faiz düşüren Merkez'in bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
Şubat ayı ilerliyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tarihi araması hızlanıyor. Enflasyonun beklentisinin üzerinde gelmesi faiz indirimi konusunu tartışmaya açarken vatandaşlar sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.