Merkez Bankası ne zaman faiz indirir? Kerim Rota tahminini açıkladı, tarih verdi

Bankacılık ve finans alanında deneyim sahibi bir isim olan Kerim Rota, CNBC-e ekranlarında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını yanıtladı.

Rota, 2024 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceği düşüncesinde olduğunu aktararak tarih verdi. Rota'nın faiz indirimine ilişkin öngörüsü şöyle:

* Ben sonbaharda faiz indiriminin gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Ekim ayı gibi enflasyonun 40-50 bandına girdikten sonra 5 veya 10 puan, yıl sonuna kadar faiz indirimi gerekebilir diye düşünüyorum.

Servet dağılımına yönelik eleştiri

Türkiye’deki servet dağılımı sorununa dikkat çeken Kerim Rota şöyle konuştu:

* Servet dağılımında büyük bir çarpıklık söz konusu. Türkiye’deki toplam servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde. Nüfusun yüzde 20’si ise yüzde 81’e sahip. Tüm dünyada bu çarpıklık var ama Türkiye’deki çarpıklık daha fazla. ABD’deki en tepedeki yüzde 1’in payı yüzde 32’yken bizde yüzde 40.