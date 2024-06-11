Merkez Bankası ne zaman faiz indirir? Kerim Rota tahminini açıkladı, tarih verdi
Hazine uzmanı Kerim Rota, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceği tarihe ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Roya, enflasyonun Ekim ayı gibi yüzde 40-50 bandına gelmesiyle faiz indirimi gelebileceğini ifade etti. Rota'nın politika faizi için öngördüğü indirim ise 5 ya da 10 puan.
Bankacılık ve finans alanında deneyim sahibi bir isim olan Kerim Rota, CNBC-e ekranlarında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını yanıtladı.
Rota, 2024 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceği düşüncesinde olduğunu aktararak tarih verdi. Rota'nın faiz indirimine ilişkin öngörüsü şöyle:
* Ben sonbaharda faiz indiriminin gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Ekim ayı gibi enflasyonun 40-50 bandına girdikten sonra 5 veya 10 puan, yıl sonuna kadar faiz indirimi gerekebilir diye düşünüyorum.
Servet dağılımına yönelik eleştiri
Türkiye’deki servet dağılımı sorununa dikkat çeken Kerim Rota şöyle konuştu:
* Servet dağılımında büyük bir çarpıklık söz konusu. Türkiye’deki toplam servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde. Nüfusun yüzde 20’si ise yüzde 81’e sahip. Tüm dünyada bu çarpıklık var ama Türkiye’deki çarpıklık daha fazla. ABD’deki en tepedeki yüzde 1’in payı yüzde 32’yken bizde yüzde 40.