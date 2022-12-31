Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak yeni faiz oranını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarını açıkladı. Faiz oranı tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararda yeni faiz oranlarının yürürlüğe sokulduğu duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.
Yılın son günü yürürlüğe girdi
TCMB'nin, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.