Merkez Bankası toplantısı faiz kararı yarın mı, ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararları gündeme damga vururken her ay tarihler sık sık araştırılıyor. Şubat ayı sona ermek üzere ve bu ay toplantının yapılıp yapılmayacağı merak konusu... İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.