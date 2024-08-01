Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonunda yeni adım

Bankacılık sisteminde likidite fazlası devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TCMB bankalara yolladığı yazı ile, ihtiyaç görülmesi durumunda 11.00-11.30 saatlerindeki Türk lirası depo ihalelerine ek olarak gün içinde Türk lirası depo ihaleleri açabileceğini bildirdi.

Mayıstan bu yana en yüksek likidite fazlası

Bankacılık sisteminde 30 Temmuz'da 347,5 milyar TL ile mayıs ayından bu yana en yüksek likidite fazlası kaydedilmişti.

TCMB'nin son faiz toplantısında verilen mesajlar da likidite sterilizasyonu çalışmalarının devam edeceğine işaret etmişti.

Toplantının karar metninde kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığını hatırlatan TCMB kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Likidite koşullarını yakından izlediğini söyleyen TCMB sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağını ifade etti.