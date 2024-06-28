Merkez Bankası'ndan mevduat faizini yükseltecek adım! Bankalara yazı gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB), bankalara Türk lirası cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti.

Bloomberg'in haberine göre MB tarafından bankalara belge gönderildi. Belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Banka ayrı bir yazıyla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.