Merkez Bankası'nın adımı faizleri nasıl etkiler? Prof. Dr. Hakan Kara'dan kritik değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede önemli düzenlemeler gerçekleştirdi.

Buna göre; yabancı para mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Yurtiçi yerleşiklerle yapılan bir yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için bu oran 400 baz puana çıkarıldı.

Hakan Kara'dan faiz yorumu

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin attığı adama yönelik değerlendirme yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın aldığı tedbirin gerekçesini “döviz talebinin durmaması” olarak açıkladı.

Hakan Kara, “TL mevduat payının artırılması, döviz rezervinin güçlendirilmesi ve ihracatçıların daha fazla döviz bozdurması için yeni düzenlemeler geldi” değerlendirmesi yaparken bu işlemin sonucunu ise şöyle özetledi:

* TL mevduat faizi artar, döviz üzerindeki baskı biraz azalır.

TCMB’nin aldığı son tedbirlerin 2021-2023 dönemi ile benzerliğine de değinen Prof. Dr. Kara, şunları aktardı:

* O dönemde “makroihtiyati” kararlar, siyasi saikle düşürülen faizin kuru patlatmaması için alındı.

* Bu defa sorun faiz olmasa da, önlemler yine siyasi gelişmelerin ekonomiye verdiği tahribatı sınırlamaya yönelik.

Merkez Bankası'nın Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede aldığı tedbirler şöyle: