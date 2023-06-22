Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yeni yönetimi dönemindeki ilk faiz kararı bugün saat 14.00'te belli olacak.

28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar ve bugünkü kritik toplantının ardından, Merkez Bankası'nın Mart 2021'den sonra ilk kez faiz artırımına gideceği öngörülüyor. Ekonomistlerin genel görüşü, ekonomi yönetiminin güven vermesi için yüzde 8,5 olan politika faizinin en az yüzde 20'lere çıkarılması gerektiği yönünde.

ANKETLER TAHMİN YÜZDE 12-30 ARALIĞI

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini artıracağı yönünde mutabık olsa da artışın oranına dair tahminler değişiyor. AA Finans'ın PPK anketinde faiz tahminleri yüzde 12 ile yüzde 30 aralığında, Reuters'ın anketinde de yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında kaydedildi. AA anketinde medyan tahmin yüzde 19,25, Reuters anketinde ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın "Piyasa Beklentileri Anketi" verilerinde de beklenti yüzde 17,5 olarak belirlendi.

ULUSLARARASI BANKALAR NE DİYOR?

Uluslararası bankaların Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin tahminlerinde de artırımda mutabakat, artış oranında ise farklı görüşler mevcut.

Bank of America Securities (BofA) Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini beklediğini, ancak aşağı yönlü bir sürpriz için de alan gördüklerini belirtti.

ABD merkezli banka Goldman Sachs da, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 40'a çıkarmasını bekliyor.

JPMorgan ise faizin yüzde 25'e çıkarılmasını öngördüğünü bildirdi.

Deutsche Bank, bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini açıkladı.