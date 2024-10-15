Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 14,3 milyar lira teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki likitide fazlasına müdahalesi sürüyor. Bankanın bugünkü TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 14 milyar 302 milyon lira oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 14 milyar 302 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye 14 milyar 302 milyon liralık teklif geldi.