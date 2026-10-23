Merkez’den 100’lük indirim geldi bir ‘100’ puan daha bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB), 2026 yılının Ekim ayı Para Politikası Ku­rulu (PPK) toplantısında poli­tika faizinde 100 baz puan in­dirime giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi. Kurul ayrıca, Merkez Banka­sı gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüz­de 39’a, gecelik vadede borç­lanma faiz oranını ise yüz­de 35,5’ten yüzde 34,5’e çek­ti. Koridorun asimetrik halini koruyan Merkez Bankası, ge­celik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranları ara­sındaki makas aralığını 450 baz puan seviyesinde bıraktı.

Piyasada; Merkez Banka­sı’nın 10 Aralık’ta yapaca­ğı yılın son PPK toplantısın­da da faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Banka’nın aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirim yaparak yüzde 35 se­viyesine kadar çekmesi bek­lenirken, gelen bu indirim 9 ay sonra atılmış ilk adım oldu. İndirim beklentilerine kar­şın ekonomistler, MB’nin do­larizasyonu sınırlamak ve re­zervler üzerindeki olası bas­kıları yönetmek amacıyla reel faizlerin önümüzdeki dönem­de yüksek kalmaya devam et­mesini öngörüyor.

Toplantı sonrasında yayınlanan PPK metnini değerlendiren eko­nomistler, Merkez Banka­sı’nın ‘daha emin’ bir ton ile konuştuğuna işaret ederek “Aralık ayı için net bir sin­yal vermese de piyasada 100 baz puanlık bir indi­rim beklentisi kuvvetli. Aslında banka PPK met­ninde ‘adımların büyük­lüğü ve zamanlaması enf­lasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir’ ifadesi ile hız ve zamanlama konusunda da net bir sinyal vermiyor” değerlendirmesini de yaptı.

Sıkı para politikası duruşuna devam

Merkez Bankası, PPK met­ninde aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü gös­tergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilemeyi ‘teyit ettiğini’ vurgularken, iktisa­di faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyat­lara yansımasının sınırlı kal­masının iç talepteki zayıf sey­rin ‘devam ettiğini gösterdiği’ ifade edildi. Banka, jeopoli­tik gelişmelere işaret ederek, enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluştur­duğu riske de değindi.

Me­tinde, “Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü gös­tergeler ana eğilimdeki geri­lemeyi teyit etmektedir. İkti­sadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyat­lara yansımasının sınırlı kal­ması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermekte­dir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluştur­duğu yukarı yönlü riskler sür­mektedir. Jeopolitik gelişme­lerin maliyet kanalı, iktisa­di faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünü­müne etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüle­cek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon süre­cini güçlendirecektir” ifade­leri kullanıldı.

Toplantı bazlı yaklaşım

Merkez Bankası, bundan sonraki dönemde faiz cephe­sine ilişkin de metinde, “Ku­rul politika faizine ilişkin atı­lacak adımları; enflasyon ger­çekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedefler­le uyumlu biçimde dezenf­lasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleye­cektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplan­tı bazlı ve ihtiyatlı bir yakla­şımla belirlenecektir. Enflas­yon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması du­rumunda para politikası du­ruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyat­lı duruşunu vurgulamış­tır” değerlendirmesiy­le yön gösterdi. Merkez Bankası, kredi ve mevdu­at piyasalarında öngörü­lenin dışında gelişmeler olması halinde parasal ak­tarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla des­tekleneceğini de kaydetti. Li­kidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yöneti­mi araçları etkili şekilde kul­lanılmaya devam edileceğini belirten banka, “Kurul, politi­ka kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaş­tıracak parasal ve finansal ko­şulları sağlayacak şekilde be­lirleyecektir. Kurul, kararları­nı öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler, bundan son­ra 12 Kasım’da yayımlanacak Enflasyon Raporu’ndan çıka­cak değerlendirmelerin izle­neceğini de kaydetti.