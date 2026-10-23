Merkez’den 100’lük indirim geldi bir ‘100’ puan daha bekleniyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayından bu yana ilk kez faiz indirdi. Banka, dünkü toplantısında 100 baz puanlık indirime giderken, piyasada şimdiden gelecek PPK toplantısında da bir 100 puanlık daha indirim bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e çekti. Koridorun asimetrik halini koruyan Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranları arasındaki makas aralığını 450 baz puan seviyesinde bıraktı.
Piyasada; Merkez Bankası’nın 10 Aralık’ta yapacağı yılın son PPK toplantısında da faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Banka’nın aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirim yaparak yüzde 35 seviyesine kadar çekmesi beklenirken, gelen bu indirim 9 ay sonra atılmış ilk adım oldu. İndirim beklentilerine karşın ekonomistler, MB’nin dolarizasyonu sınırlamak ve rezervler üzerindeki olası baskıları yönetmek amacıyla reel faizlerin önümüzdeki dönemde yüksek kalmaya devam etmesini öngörüyor.
Toplantı sonrasında yayınlanan PPK metnini değerlendiren ekonomistler, Merkez Bankası’nın ‘daha emin’ bir ton ile konuştuğuna işaret ederek “Aralık ayı için net bir sinyal vermese de piyasada 100 baz puanlık bir indirim beklentisi kuvvetli. Aslında banka PPK metninde ‘adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir’ ifadesi ile hız ve zamanlama konusunda da net bir sinyal vermiyor” değerlendirmesini de yaptı.
Sıkı para politikası duruşuna devam
Merkez Bankası, PPK metninde aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilemeyi ‘teyit ettiğini’ vurgularken, iktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyrin ‘devam ettiğini gösterdiği’ ifade edildi. Banka, jeopolitik gelişmelere işaret ederek, enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu riske de değindi.
Metinde, “Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.
Toplantı bazlı yaklaşım
Merkez Bankası, bundan sonraki dönemde faiz cephesine ilişkin de metinde, “Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır” değerlendirmesiyle yön gösterdi. Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceğini de kaydetti. Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edileceğini belirten banka, “Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır” ifadelerini kullandı.
Ekonomistler, bundan sonra 12 Kasım’da yayımlanacak Enflasyon Raporu’ndan çıkacak değerlendirmelerin izleneceğini de kaydetti.