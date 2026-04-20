Merkezi yönetim brüt borç stoku 14,4 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 14 trilyon 446,9 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 887,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 559,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.