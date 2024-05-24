Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kaç TL, Euro ne kadar? (24 Mayıs Perşembe Güncel Döviz Kurları) 

Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları hem yatırımcıları ve iş insanlarını hem de tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

'Dolar 20'li rakamlara düşebilirdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, Merkez Bankası’nın döviz satın alarak rezervleri güçlendirmesine atıfla "Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi" açıklamasında bulunmuştu.

Merkez faiz kararını açıkladı

Bu açıklamanın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün Mayıs ayı faiz kararını açıkladı.

TCMB faizi yüzde 50’de sabit bırakırken, karar metninde "Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir” ifadesini kullandı.

Likidite fazlası nasıl toplanacak?

Faiz kararı sonrası TCMB'den likidite fazlasının sterilizasyonuyla ilgili atılacak adımlara dair açıklama geldi. Merkez Bankası; kur korumalı mevduattan (KKM) çıkışı hızlandırma, gecelik faizi gevşetme ve döviz kredilerinde sınırlandırma kararı açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından 24 Mayıs Cuma günü döviz kurunun nasıl seyrettiği merak ediliyor.

İşte 24 Mayıs 2024 Cuma günü dolar ve Euro fiyatları...

Saat 08.40 itibarıyla doların alış fiyatı 32.1985, satış fiyatı ise 32,2177 TL.

Aynı dakikalarda Euro’nun alış fiyatı 34,8099, satış fiyatı ise 34,8477 TL