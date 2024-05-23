Prof. Dr. Hakan Kara'dan Merkez Bankası'nın 'sterilizasyon' kararına ilk yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 50'te sabit bıraktı.



Merkez Bankası'nın karar metninde, "Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir" ifadesi yer aldı.

Faiz kararı sonrası TCMB'den likidite fazlasının sterilizasyonuyla ilgili atılacak adımlara dair açıklama geldi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.

Prof. Dr. Hakan Kara'dan ilk yorum

Eski TCMB Başekonomisti, akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve likidite adımlarına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, iki kararın da isabetli olduğunu ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara'nın mesajı şöyle:

* TCMB'den asıl günün kararı şimdi geldi.

* Tercümesi: - KKM'den çıkışı hızlandırıyorum. - Döviz kredilerindeki artışı sınırlıyorum.

* İkisi de son derece isabetli kararlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Üç konuda üç adım geldi

Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın vurguladığı üç konunun üçünde de bugün adım attığını ifade etti:

1) KKM’den çıkış

2) Gecelik faizin gevşemesi

3) Döviz kredilerindeki hızlı artış TCMB'nin tekrar Merkez Nankası gibi davranması umut verici.

Prof. Kara, son mesajında "Umarım diğer politikalardan destek alabilir de bunca emek boşa gitmez" ifadesini kullandı.