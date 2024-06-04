Merkez'in rezervlerine ilişkin Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 31 Mayıs ile biten haftada 1,5 milyar dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın net rezervleri pozitife geçerken, bu durum, iki ayda swap hariç net rezervlerde 66,5 milyar dolar ile "çok güçlü bir iyileşme" olduğuna işaret etti.

Söz konusu dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara yükselirken, uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünü yineledi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımla 31 Mayıs itibarıyla Merkez’in swap hariç net rezervlerinin artıya geçmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bir devrin sonu” yorumunda bulunurken şöyle devam etti:

* Madem böyle olacaktı, niye böylesine çılgınca enflasyon yarattınız. İnsanları fakirleştirdiniz. Ahh Ahh