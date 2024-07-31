'Mersin’in, yatırım imkânlarından daha fazla pay almasını istiyoruz'

Mersin Ekonomi Platformu; 2011 yılında Mersin’de ekonomi odaklı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulmuştur. Bugün MTSO Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTB Mersin Ticaret Borsası, AKİB Akdeniz İhracatçılar Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası, ESOB Esnaf Odaları Birliği, SMMMO Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, UTK Ulusal Turunçgil Konseyi ve iş dünyasını temsil eden derneklerle beraber 33 üyesi bulunuyor. Mersin Ekonomi Platformu’nun kuruluşundan bugüne yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Mersin’in ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesi yaşam kalitesinin yükselmesi için bir dizi faaliyetlerde bulunarak, bugüne kadar Akdeniz Ekonomi Forumu, Marka Kent Mersin, uluslararası turunçgil temalı bisiklet turu gibi aktiviteler ile Mersin’in Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında ortaya çıkan yatırım imkânlarından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

“Markalaşma için birlikte hareketi teşvik eden iletişim stratejisi izlenmeli”

Mersin’in bir üretim kenti olduğunu da vurgulayan Servet Özkaya, kenti markalaştırmak için birlikte hareketi teşvik eden bir iletişim stratejisi izlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu anlamda MEP’in, üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Özkaya, bu noktada en önemli amaçlarının, kentin markalaşma sürecinde güçlü ve cazip yönlerinin kent aktörlerinin katılımıyla belirlenmesi, gerekli analizlerin yapılarak bilimsel yöntemlerle hedef ve stratejilerin belirlenip uygulanması olduğunu kaydetti.

“Türkiye'nin ikinci Marmara’sı olma yolunda hızla ilerliyor”

Mersin’in tarım ve sanayi potansiyelini de değerlendiren Servet Özkaya, Türkiye'nin en önemli tarım illeri arasında Mersin’in yer aldığını kaydetti. Narenciye, sebze, meyve, tahıl ve hayvancılık gibi tarım faaliyetlerinin yapıldığı Mersin'de ayrıca sanayinin de geliştiğini aktaran Özkaya, “Petrokimya, tekstil, gıda, metal, makine ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren sanayi tesisleri bulunuyor” ifadelerini kullandı. Mersin Limanı’nın, Türkiye'nin en büyük limanları arasında yer aldığını söyleyen Özkaya, “Mersin Limanı, Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Mersin, ayrıca turizm açısından da önemli bir şehirdir. Mersin'de her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ağırlanıyor. Sonuç olarak, Mersin Türkiye'nin ikinci bir Marmara olma yolunda hızla ilerleyip gelişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Eylül-Ekim aylarında yapılması planlanan ‘Mersin Ekonomisi Arama Konferansı’ için ön hazırlık toplantısının yapıldığını kaydeden Servet Özkaya, Mersin ticaretinin ve ihracatının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla toplantıyı düzenlediklerini dile getirdi. Özkaya, öne çıkarılacak sektörlerin belirlenmesi, Ticaret Bakanlığı’ndan katılacak birimlerin tespiti, MEP Mersin Ekonomi Platformu iş birliği ile Mersin’de gerçekleştirilecek olan uluslararası ekonomi formunun değerlendirilmesi konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.