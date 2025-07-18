2023'te 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmasına imkân tanındı ve 2 milyonu aşkın kişi emekli oldu.

Ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ciddi mağduriyet yaşıyor.

Bu kapsama giren vatandaşlar yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını istiyorlar.

Bu konuda haksızlığa uğradığını düşünenlerden biri de yatırım danışmanı Mert Başaran...

Mert Başaran çağrı yaptı: Bari 50-52 olsun

‘Tasarruf uzmanı’ olarak anılan son dönemin popüler isimlerinden Mert Başaran, kademeli emeklilik çağrısında bulundu.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başaran, yaşıtı bir arkadaşının EYT kapsamında emekli olduğunu ve 78 bin lira emekli aylığı aldığını ifade etti.

47 yaşındaki Başaran, kendisinin 12 yıl sonra emekli olacağını belirterek, hemen olmasa da 50-52 yaşında emekli olma temennisinde bulunarak kademeli emeklilik çağrısı yaptı.

EYT yasasının başından beri çıkarılmaması gerektiğini savunanları haklı bulan Mert Başaran, “Ama madem aynı yaştaki insanlardan biri yapıldı, öbürünün 3 ay ile 12 yıl beklemesi normal değil” ifadesini kullandı.