Meta için 40 milyar dolarlık ceza talebi: Son sözü yargıç söyleyecek

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Meta, ABD’de yıllardır süren veri gizliliği davasında milyarlarca dolarlık yeni bir yaptırım riskiyle karşı karşıya. New Mexico eyaleti, jüri kararının ardından şirket için 35 ila 40 milyar dolar arasında ceza verilmesini istedi.

Eyaletin talebi 40 milyar dolara çıkıyor

New Mexico’yu temsil eden avukatlar, Santa Fe’de yapılan duruşmada Meta’ya 35 ila 40 milyar dolar arasında ceza verilmesini talep etti. Eyalet tarafı, cezanın şirket üzerinde gerçek bir caydırıcı etki yaratması gerektiğini savunuyor.

New Mexico yasaları, kasıtlı tüketici hukuku ihlallerinde ihlal başına 5 bin dolara kadar yaptırıma izin veriyor. Ancak eyalet avukatları, olabilecek en yüksek tutarın anayasal itirazlara yol açabileceğini değerlendirerek daha düşük bir toplam talepte bulundu.

Jüri 43,9 milyon ihlal tespit etti

Davanın temelini 25 Eylül’de açıklanan jüri kararı oluşturuyor. Jüri, Facebook’un New Mexico Tüketici Koruma Yasası kapsamında toplam 43 milyon 899 bin 725 ihlal gerçekleştirdiğine karar verdi.

İncelenen 29 şirket açıklamasının 26’sının yanıltıcı olduğu sonucuna varıldı.

Kararda özellikle kullanıcı verilerinin kimlerle paylaşılabildiği, kişisel bilgilerin nasıl korunduğu, yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele politikaları ile üçüncü taraf uygulamalara erişim konusundaki şirket açıklamaları öne çıktı.

Meta 3,45 milyar dolarlık üst sınır istiyor

Meta ise eyaletin istediği tutarın aşırı olduğunu ve anayasal sınırları aşacağını savunuyor. Şirket mahkemeye sunduğu belgelerde cezanın en fazla 3,45 milyar dolar seviyesinde tutulmasını istedi.

Meta ayrıca New Mexico tarafının tüketicilerin söz konusu açıklamalardan doğrudan zarar gördüğünü ortaya koyamadığını savunuyor.

Böylece tarafların talepleri arasında yaklaşık 10 katı aşan bir fark bulunuyor.

Dava Cambridge Analytica sonrası açıldı

Davanın geçmişi Cambridge Analytica skandalına uzanıyor. 2018’de ortaya çıkan olayda, siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın üçüncü taraf bir uygulama üzerinden 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının kişisel verilerine izinsiz eriştiği açıklanmıştı.

New Mexico yönetimi daha sonra Meta’nın yalnız veri paylaşımı konusunda değil, platformdaki yanlış bilgi ve nefret söylemine yönelik politikaları konusunda da tüketicileri yanılttığını ileri sürdü.

2021’de açılan dava, yıllar süren hukuki sürecin ardından eylül ayında jüri önüne geldi.

Karar birkaç hafta içinde gelebilir

Ceza miktarını jüri değil, davaya bakan Yargıç Francis Mathew belirleyecek.

Mathew’in kararını ekim ayı içinde vermesi bekleniyor. Duruşmada taraflara kararın iki ila üç hafta içerisinde açıklanabileceği belirtildi.

Mahkemenin New Mexico’nun istediği 35-40 milyar dolarlık tutara yaklaşması halinde karar, Meta açısından son yılların en büyük hukuki maliyetlerinden birini oluşturacak.

Buna karşılık Meta’nın talep ettiği seviyeye yakın bir karar çıkması şirketin karşı karşıya bulunduğu mali yükü önemli ölçüde sınırlayacak.