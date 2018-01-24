Metal sektöründe işveren lokavt kararı aldı

24 Ocak 2018

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130 bin işçiyi temsil eden üç sendikanın toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenle anlaşamayarak grev kararı açıklamasının ardından işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) lokavt kararı aldı.

KAP'a dün akşamdan bu yana açıklamada bulunan Aygaz, Türk Traktör, Tofaş, Ford Otosan, Karsan, Otokar ve Arçelik Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) lokavt kararı aldığını ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt tarihinin daha sonra şirketlere bildirileceğini belirtti.

Şirketlerin açıklamasına göre, toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam ediyor.

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Çelik İş grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Uzlaşma şansı hala var

Üç sendika ile MESS arasında ekim ayında başlayan ve iki ay süren müzakerelerde ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamadı. Bunun ardından arabulucuk görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlandı.

MESS ile üç sendika arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşması için resmi müzakere süreci sona ermiş olsa da, grev tarihinden önce uzlaşmaya yönelik müzakereler yürütülebiliyor.

Lokavt kararı, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması anlamına geliyor. Yasal çerçeve ile belirlenmiş olan lokavt, işçilerin toplu sözleşme süreci sonrası takip eden sürede grev kararı alması ile mümkün olabiliyor.

Kaynak: Reuters