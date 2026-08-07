Mevzuat riski enerji yatırımlarını frenliyor
BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, küresel jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetlerini artırdığını belirterek, finansmana erişimde yaşanan sorunların sektörü zorladığını söyledi.
Nezaket ÇETİN
BURSA
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, enerji sektörünün son yıllarda yalnızca ekonomik değil, jeopolitik gelişmelerden de yoğun şekilde etkilendiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan sürecin ABD, İran ve İsrail eksenindeki gelişmelerle daha da derinleştiğini belirten Dağlıoğlu, uluslararası piyasalarda yaşanan belirsizliklerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Enerji sektöründe maliyetlerin kısa sürede yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’den 2 milyon 250 bin TL seviyesine yükseldiğini belirten Dağlıoğlu, devletin sağladığı vergi desteklerine rağmen maliyet baskısının devam ettiğini kaydetti. Akaryakıt sektörünün stok yapısı nedeniyle fiyat artışlarından farklı etkilendiğini söyleyen Dağlıoğlu, zam beklentisi oluştuğu anda istasyonlarda yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Uluslararası gelişmelerin enerji piyasalarında ciddi oynaklık oluşturduğunu ifade eden Dağlıoğlu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar, savaş ihtimalleri ve sigorta maliyetlerindeki artışların fiyatları doğrudan etkilediğini söyledi. Son iki ayda kömür fiyatlarının dolar bazında yaklaşık yüzde 25 arttığını belirten Dağlıoğlu, küresel piyasalardaki belirsizliklerin sektörün maliyetlerini artırmaya devam ettiğini kaydetti. Enerji sektörünün en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, yükselen maliyetler karşısında işletmelerin uygun finansman bulmakta zorlandığını söyledi. Elektrik üreticilerinin de düşük alım fiyatları nedeniyle üretimlerini ekonomik şartlarda sürdüremediğini belirten Dağlıoğlu, güneş ve hidroelektrik santrallerinde gelirlerin beklentilerin altında kaldığını ifade etti.
Saatlik mahsuplaşma geçmiş yatırımları zorluyor
Dağlıoğlu, ay başında yürürlüğe giren saatlik mahsuplaşma sisteminin geçmişte güneş enerji santrali yatırımı yapan işletmeler açısından önemli mağduriyetler oluşturduğunu söyledi. Yatırımcıların güneş enerji santrallerini mevcut mevzuata göre kurduklarını belirten Dağlıoğlu, yeni sistemin geriye dönük uygulanmasının yatırım fizibilitelerini bozduğunu ifade etti. Çatı tipi güneş enerji santrallerinin gündüz üretim yaptığını, buna karşın tüketimin yoğun olduğu akşam saatlerinde elektriğin yüksek fiyatlarla satın alındığını dile getiren Dağlıoğlu, bunun yatırımcı açısından önemli maliyet oluşturduğunu söyledi. Saatlik mahsuplaşmanın yeni yatırımlar için planlamaya dahil edilebileceğini ancak geçmişte yapılan yatırımlara aynı kuralların uygulanmasının doğru olmadığını belirten Dağlıoğlu, yatırımcıların tesislerini farklı mevzuata göre planladığını ve geriye dönük düzenlemelerin yatırım güvenini zedelediğini kaydetti.
“Kazanılmış haklar korunmalı”
Tekstil, otomotiv ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörde güneş enerji santrali yatırımı bulunduğunu hatırlatan Dağlıoğlu, geçmişte yapılan yatırımların kazanılmış haklarının korunması gerektiğini söyledi. Yeni yatırım yapacak işletmelerin fizibilitelerini yeni sisteme göre hazırlayabileceğini belirten Dağlıoğlu, “Ancak geçmişte farklı mevzuata göre yatırım yapan işletmelere geriye dönük yeni kurallar uygulanması yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle saatlik mahsuplaşma uygulamasının mevcut yatırımlar açısından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.