Microsoft İtalya'da rekabet kurulu incelemesine alındı

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Microsoft kullanıcılara sormadan zam yaptı iddiası İtalya'yı harekete geçirdi

Dijital dünyada sıradan bir cuma günü Avrupa'dan gelen haberle sarsıldı. İtalya rekabet otoritesi yirmi altı haziran cuma günü sürpriz karar aldı. Yetkililer teknoloji devi Microsoft hakkında resmi inceleme başlattı. Kurum şirketi haksız ticari uygulamalar yapmakla suçladı.

Popüler Microsoft 365 paketi kullanıcılara sorulmadan aniden zamlandı. Düzenleyici kurum şirketin abonelerine şeffaf davranmadığını savundu. Teknoloji devleri müşterilerini sadece birer gelir kapısı olarak mı görüyor? Reuters haber ajansı yeni gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

Yapay zeka faturası kullanıcıları vurdu

Yazılım devi sisteme yeni yapay zeka araçları ekledi. Şirket popüler Copilot programını doğrudan hizmete kattı. Mühendisler tasarımcılar için geliştirilen Designer aracını da pakete yerleştirdi. Sistem kullanıcıları otomatik olarak daha pahalı plana taşıdı.

Aboneler yüksek fiyattan kaçmak için aktif iptal işlemi yapmalıydı. Şirket sözleşme yenileme kararında müşterilere son derece yetersiz bilgi sundu. Sistem tüketicileri karar aşamasında adeta çaresiz bıraktı. Gözlemci kurum yetkilileri resmi açıklamada çok net ifadeler kullandı.

Rekabet kurumu teknoloji devinin pratiğini oldukça agresif buldu. Şirket milyonlarca tüketicinin seçme özgürlüğünü haksız yere kısıtladı. Gözlemci kurum tüketici haklarını korumak için doğrudan devreye girdi. Alınacak nihai karar Avrupa genelinde yeni yasaları tetikleyecek.