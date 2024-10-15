Microsoft'ta dev zarar! Büyük yatırım yapılan proje başarısız oldu

Microsoft, karma gerçeklik projesi HoloLens'te büyük zarar etti. ABD ordusunda da kullanılması plananlan proje milyarlarca dolar kaybettirirken cihazın üretimi durduruldu.

Ordu için üretilen gözlükler şüpheye düşürdü

Microsoft, ordu için Entegre Görsel Artırma Sistemi (IVAS) adlı karma gerçeklik gözlükleri de geliştirmişti. HoloLens'teki başarısızlık IVAS ile ilgili soru işaretlerine de yol açtı. IVAS ekibinin küçültüldüğü ya da projelere kaydırıldığı ortaya çıktı. IVAS'taki bu değişiklikler, Microsoft’un projeden çıkacağına işaret ederken, şirket ise programa bağlılığını açıkladı.

Zarar 5 milyar doları aştı

İlk kez 2015 yılında tanıtılan HoloLens, fiziksel ve dijital dünyadaki bilgileri birleştirerek, örneğin cihaz tamiri sırasında kullanım kılavuzunu görüntülemeye olanak sağlıyordu. Ancak Microsoft 8 yılda ancak 60 bin adet HoloLens satabildi ve ticari başarı sağlayamadı. Nihayetinde HoloLens Microsoft'a yüz milyonlarca dolar kaybettirdi. Projede toplam zarar ise 5 milyar doları aşmış durumda.

Ordu için üretilen gözlükler eleştirildi

Öte yandan ABD ordusu ile yapılan 10 yıllık IVAS sözleşmesinde de aksaklıklar yaşandı. 22 milyar dolar değerindeki IVAS, performans sorunları nedeniyle eleştirildi.

Microsoft yapay zekaya odaklandı

Microsoft ise artırılmış ve karma gerçeklik projelerinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından yapay zeka yatırımlarına ağırlık verdi.