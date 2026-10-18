Microsoft'un sürpriz kararı yapay zekada dengeleri değiştirdi

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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un, yapay zeka altyapı sağlayıcısı Nscale ile İngiltere'de planladığı veri merkezi anlaşmasından çekildiği bildirildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Microsoft'un kararı, halka arza hazırlanan Nscale'in büyüme ve finansman planlarını zorlaştırabilir. Söz konusu gelişme, yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların hızla arttığı ancak enerji altyapısı ve finansman sorunlarının da giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde yaşandı.

Microsoft'un ana kiracı olması bekleniyordu

Anlaşma, Nscale'in İngiltere'nin Essex bölgesindeki Loughton'da geliştirmeyi planladığı veri merkezini kapsıyordu. Microsoft'un tesiste ana kiracı olarak yer alması öngörülüyordu. Ancak Telegraph'ın haberine göre teknoloji devi projeden çekildi. Microsoft'un kararının kesin nedeni belirlenemedi. Şirket de konuya ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Elektrik bağlantısı 2030'lu yıllara kalabilir

Loughton projesinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri elektrik tedariki olarak öne çıkıyor. Yetkililer, Nscale'e veri merkezinin elektrik şebekesine bağlantısının 2030'lu yıllara kadar sağlanamayabileceğini bildirdi. Bu durum, yüksek enerji tüketimine ihtiyaç duyan yapay zeka veri merkezlerinin planlanan tarihlerde faaliyete geçip geçemeyeceği konusunda belirsizlik yarattı.

Norveç'teki veri merkezi de gecikti

Nscale'in yalnızca İngiltere'deki projesinde değil, Norveç'teki veri merkezi yatırımında da gecikmeler yaşanıyor. Şirketin Norveç'teki amiral gemisi projesinin takvimin yaklaşık altı ay gerisinde olduğu belirtildi. Tesiste planlanan 30 megavatlık kapasitenin şu ana kadar yalnızca 6,4 megavatlık bölümünün faaliyete geçtiği aktarıldı.

3 milyar dolarlık halka arz planı gündemde

Microsoft'un çekildiğine ilişkin haber, Nscale'in potansiyel halka arzına hazırlandığı bir dönemde geldi. Şirketin ekim ayı gibi erken bir tarihte halka arz yoluyla 3 milyar dolara kadar kaynak toplamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Ancak veri merkezi projelerindeki gecikmeler ve önemli müşterilerden birinin planlanan anlaşmadan çekilmesi, yatırımcıların şirketin büyüme hedeflerini daha yakından incelemesine neden olabilir.

Sözleşmelerin yüzde 85'i iki teknoloji devine bağlı

Nscale'in halka arz belgelerinde yer alan bilgilere göre Microsoft ve Anthropic, şirketin sözleşmelerinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. Bu yoğunlaşma, Nscale'in gelir ve büyüme beklentilerinin sınırlı sayıdaki büyük teknoloji müşterisine önemli ölçüde bağlı olduğunu gösteriyor. Microsoft'un Loughton projesinde ana kiracı olmaktan vazgeçmesi, şirketin yeni yatırımlarını finanse etme ve kapasitesini genişletme planları açısından risk oluşturabilir.

Nscale'den açıklama: Projeden vazgeçmedik

Nscale, yaşanan gelişmelere rağmen Loughton veri merkezini hayata geçirme konusundaki kararlılığının sürdüğünü bildirdi. Şirket, alternatif enerji kaynaklarını değerlendirdiğini ve İngiltere'deki diğer büyüme fırsatlarını araştırdığını açıkladı.

Microsoft ile ilişkilerinin güçlü biçimde devam ettiğini belirten Nscale, elektrik tedarikindeki sorunların diğer sözleşmelerini etkilemeyeceğini savundu.

Yapay zeka altyapı şirketlerinde baskı artıyor

Nscale'e ilişkin gelişmeler, yapay zeka altyapı sektöründeki finansman endişelerinin arttığı bir döneme denk geldi. Rakip altyapı sağlayıcısı CoreWeave'in hisseleri, borçlanma planları ve veri merkezi yatırımlarının finansmanına yönelik kaygılar nedeniyle geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

Avustralyalı veri merkezi geliştiricisi Firmus ise hedeflediği değerleme üzerinden yeterli yatırımcı ilgisi göremediği için planlanan halka arzından vazgeçti.

Sektörde yaşanan bu gelişmeler, yapay zeka yatırımlarında yalnızca talep artışının değil, projelerin zamanında tamamlanmasının ve finansal sürdürülebilirliğin de belirleyici hale geldiğine işaret ediyor.