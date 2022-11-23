Milli Muharip Uçak’ta son aşama
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli Muharip Uçak ile ilgili Twitter’dan paylaşım yaparak önemli açıklamada bulundu.
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İsmail Demir Milli Muharip Uçağımızın son aşamaya geldiğini ve yakında hangardan çıkacağını açıkladı. Demir, “Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi. Kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız. Hep söylüyoruz” dedi.