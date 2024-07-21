Milyarder yatırımcı Mark Spitznagel'den borsada çöküş uyarısı

Merkezi Florida'da bulunan yatırım şirketi Universa Investments'ın kurucusu Mark Spitznagel, piyasalardaki son durumun "kibrit kutusu" gibi göründüğünü ve risk altında olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

Mail Online'da yer alan habere göre, 2008 mali krizi ve Covid-19 salgını ile Wall Street'te adını duyuran Spitznagel, "gerçekten çok kötü bir şeye doğru gittiğimize" inandığını ifade etti.

"Ama tabii ki bunu söyleyebilirim" diyen Spitznagel, iş stratejisinin piyasa çöküşlerini planlamaya nasıl bağlı olduğuna dikkat çekti.

Borsa neredeyse rekor seviyelere ulaşırken Fed'in enflasyonun düştüğü bir dönemde faiz oranlarını gevşetmesi, diğer birçok serbest yatırımcının yükselişe geçmesine neden oldu.

Ekonominin çok fazla genişlemediği veya daralmadığı ideal bir durumdan geçtiğine işaret eden Spitznagel, ancak bir temeli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimlerinin genellikle piyasanın tersine dönmesini tetikleyebileceğini söyleyen Spitznagel, piyasanın mevcut durumuna rağmen diğer bazı yatırımcıların da kendisini takip ettiğini gördüğünü söyledi.

Spitznagel, çöküş geldiğinde, hisse senetlerinin piyasa değerlerinin yarısından fazlasını kaybetmesiyle büyük bir satış göreceğimize inandığını belirtti.

Yapay zekaya ilişkin değerlendirmede bulunan Spitznagel, çöküş gerçekleşirse bu ekonominin çok fazla genişlemediği veya daralmadığı ideal bir durumdaki piyasalardaki milyarderlerin "insanlık tarihindeki en büyük balon" olarak adlandırdığı şeye neden olabileceğini söyledi.

Spitznagel, mevcut ABD ekonomisinin zayıf temellerini, yüksek borç seviyeleri ve gizli risklerin ekonomiyi potansiyel bir kriz için nasıl bir "zaman ayarlı bomba" benzeri kibrit kutusuna dönüştürdüğü nitelendirmesi yaptı.

Günlük yatırımcıların kendi tavsiyelerine uymamaları gerektiğini söyleyen Spitznagel, en iyi uzun vadeli stratejinin pasif olarak hisse senetlerine yatırım yapmak olduğunu ve Universa Investments'ın kötü zamanlarda serbest fonlara yardım etme taktiklerinin bireysel bir yatırımcı için geçerli olmadığını söyledi.

Spitznagel, olası bir ikinci Biden döneminin yatırımcıları, sermaye kazançları vergisinde önerdiği artış nedeniyle temkinli davranmaya ittiğini belirtti.

Biden, uzun vadeli sermaye kazançları ve nitelikli temettüler üzerindeki en yüksek marjinal oranı yüzde 23,8'den yüzde 44,6'ya çıkarma planlarını özetlemişti.