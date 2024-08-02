Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de: En düşük emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 bin TL olan en düşük aylığa 2 bin 500 TL zam yapıldı. Şimdi ise gözler emekliye ek zam farkının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaş farkı yattı mı? En düşük emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekliye ek zam farkı birkaç gün içerisinde hesaplara yatacak.

SSK, Bağ-kur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 4A, 4B

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.