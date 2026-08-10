Milyonluk fenomenler değil on binlere ulaşanlar revaçta
Influencer pazarlamasında yüksek takipçi döneminin yerini güven ve samimiyet odaklı yeni model alıyor. Winfluencer Kurucu Ortağı Funda Yener, artık farklı hedef kitlelere ulaşan influencerların öne çıktığını belirterek, iş modellerini İngiltere, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Sosyal medyanın günlük yaşamın merkezine yerleşmesiyle birlikte markaların tüketiciyle iletişim kurma biçimi köklü biçimde değişti. Tüketiciler, geleneksel reklamlardan çok gerçek deneyim paylaşan içerik üreticilerine yöneldi. Kullanıcıların içerik üreticilerine duyduğu güvenin artması da influencer ekonomisini küresel ölçekte dev bir pazara dönüştürdü. Bugün influencer marketing pazarının büyüklüğü 40 milyar doları aşarken, sektör dijital reklamcılığın en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde şubat 2022’de kurulan Winfluencer, influencer marketing süreçlerini yapay zekâ destekli teknolojisiyle uçtan uca yöneten yeni nesil bir MarTech (Pazarlama teknolojisi) şirketi olarak büyümesini sürdürüyor. Şirketin Kurucu Ortağı Funda Yener, influencer pazarlamasının artık yalnızca yüksek takipçi sayısına değil, samimiyet ve güvene dayalı bir modele dönüştüğünü belirterek, “Markalar artık az sayıda büyük influencer yerine farklı hedef kitlelere ulaşan içerik üreticisi karmalarıyla çalışmayı tercih ediyor.
Milyonları aşan takipçileri olan influencer eski popülaritelerini kaybetti. Şimdi tüketiciler, on binlere yaklaşan takipçili ama daha doğal içerik üreticileriyle etkileşime giriyor” dedi.
“Sektör hâlâ büyük ölçüde manuel ilerliyordu”
Yener’in verdiği bilgilere göre Winfluencer; strateji geliştirmeden influencer seçimine, kampanya yönetiminden içerik kontrolüne, performans analizinden anlık raporlamaya kadar tüm süreçleri tek çatı altında yönetiyor. Winfluencer’ın kuruluş hikâyesinin teknoloji, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyime dayandığını anlatan Funda Yener, influencer pazarlamasının hızla büyümesine rağmen sektörün büyük ölçüde manuel yöntemlerle ilerlediğini gördüklerini dile getirdi. Yener, “Markalar çoğunlukla belirli influencer’lara ulaşabiliyor, yeni içerik üreticilerini keşfetmekte zorlanıyordu. Aynı şekilde on binlerce içerik üreticisi de markaların kampanyalarına erişemiyordu. Biz Winfluencer’ı yalnızca markaların influencer bulması için değil, creator marketing ekosistemini demokratikleştirmek için kurduk. Kişisel ilişkilere dayalı kapalı yapıyı teknolojiyle dönüştürmeyi hedefledik” diye konuştu.
AI ajanları görünmez ekip gibi çalışıyor
Winfluencer’ın en önemli inovasyonunun influencer pazarlamasını sezgilere dayalı bir iletişim çalışması olmaktan çıkarıp yapay zekâ, veri ve performans odaklı yönetilebilen bir pazarlama disiplinine dönüştürmek olduğunu söyleyen Yener, tüketici davranışlarındaki değişime dikkat çekti. Yener, araştırmaların özellikle Z kuşağının arkadaş tavsiyelerine ve kendilerine yakın hissettikleri içerik üreticilerine daha fazla güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti. Bu yeni modelin manuel yöntemlerle yönetilemeyeceğini vurgulayan Yener, “Binlerce içerik üreticisini doğru seçmek, içerikleri kontrol etmek, marka uyumunu sağlamak, performansı anlık takip etmek ve yatırımın geri dönüşünü ölçmek güçlü bir teknoloji altyapısı gerektiriyor” ifadesini kullandı. Girişimin geliştirdiği yapay zekâ ajanlarının markalar adına çalışan görünmez bir ekip gibi konumlandığını aktaran Yener, farklı görevlerden sorumlu ajanların kampanya süreçlerini otomatikleştirdiğini anlattı.
Hedef: Türkiye’den doğan global MarTech şirketi
Şimdiye kadar 3 farklı yatırım aldıklarını kaydeden Yener, küresel büyüme planları doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Önceliklerinin yalnızca finansal kaynak değil, uluslararası pazarlarda stratejik katkı sağlayabilecek yatırımcılarla birlikte büyümek olduğunu ifade eden Yener, “Winfluencer bugün Türkiye ve Azerbaycan’da faaliyet gösteriyor. Avrupa pazarında öncelikli hedefimiz ise İngiltere, Hollanda ve Almanya. Geliştirdiğimiz yapay zekâ teknolojileriyle yalnızca Türkiye’de değil, global pazarda markaların creator marketing süreçlerini yöneten öncü teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
16 bin içerik üreticisi, 181 kampanya
Şirketin operasyonel ölçeğine ilişkin rakamları da paylaşan Yener, yalnızca 2026’nın ilk yarısında toplam 424 milyon takipçiye sahip 16 binden fazla içerik üretici hesabının platform üzerinden kampanyalara katıldığını açıkladı. Aynı dönemde farklı sektörlerden markalar için yürütülen 181 kampanyada 24 binden fazla içerik üretildiğini belirten Yener, tüm süreçlerin gerçek zamanlı verilerle yönetildiğini kaydetti.