Milyonluk fenomenler değil on binlere ulaşanlar revaçta

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Sosyal medyanın gün­lük yaşamın merkezi­ne yerleşmesiyle bir­likte markaların tüketiciyle iletişim kurma biçimi köklü biçimde değişti. Tüketiciler, geleneksel reklamlardan çok gerçek deneyim paylaşan içe­rik üreticilerine yöneldi. Kul­lanıcıların içerik üreticileri­ne duyduğu güvenin artma­sı da influencer ekonomisini küresel ölçekte dev bir paza­ra dönüştürdü. Bugün influ­encer marketing pazarının büyüklüğü 40 milyar dola­rı aşarken, sektör dijital rek­lamcılığın en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gel­di. İTÜ ARI Teknokent bün­yesinde şubat 2022’de kuru­lan Winfluencer, influencer marketing süreçlerini yapay zekâ destekli teknolojisiyle uçtan uca yöneten yeni nesil bir MarTech (Pazarlama tek­nolojisi) şirketi olarak büyü­mesini sürdürüyor. Şirketin Kurucu Ortağı Funda Yener, influencer pazarlamasının artık yalnızca yüksek takipçi sayısına değil, samimiyet ve güvene dayalı bir modele dö­nüştüğünü belirterek, “Mar­kalar artık az sayıda büyük influencer yerine farklı hedef kitlelere ulaşan içerik üreti­cisi karmalarıyla çalışmayı tercih ediyor.

Milyonları aşan takipçileri olan influencer eski popüla­ritelerini kaybetti. Şimdi tü­keticiler, on binlere yaklaşan takipçili ama daha doğal içe­rik üreticileriyle etkileşime giriyor” dedi.

“Sektör hâlâ büyük ölçüde manuel ilerliyordu”

Yener’in verdiği bilgilere gö­re Winfluencer; strateji geliş­tirmeden influencer seçimi­ne, kampanya yönetiminden içerik kontrolüne, performans analizinden anlık raporlama­ya kadar tüm süreçleri tek ça­tı altında yönetiyor. Winflu­encer’ın kuruluş hikâyesinin teknoloji, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyime da­yandığını anlatan Funda Ye­ner, influencer pazarlaması­nın hızla büyümesine rağmen sektörün büyük ölçüde ma­nuel yöntemlerle ilerlediğini gördüklerini dile getirdi. Ye­ner, “Markalar çoğunlukla be­lirli influencer’lara ulaşabi­liyor, yeni içerik üreticileri­ni keşfetmekte zorlanıyordu. Aynı şekilde on binlerce içerik üreticisi de markaların kam­panyalarına erişemiyordu. Biz Winfluencer’ı yalnızca mar­kaların influencer bulması için değil, creator marketing ekosistemini demokratikleş­tirmek için kurduk. Kişisel ilişkilere dayalı kapalı yapı­yı teknolojiyle dönüştürmeyi hedefledik” diye konuştu.

AI ajanları görünmez ekip gibi çalışıyor

Winfluencer’ın en önem­li inovasyonunun influencer pazarlamasını sezgilere dayalı bir iletişim çalışması olmak­tan çıkarıp yapay zekâ, veri ve performans odaklı yönetilebi­len bir pazarlama disiplinine dönüştürmek olduğunu söyle­yen Yener, tüketici davranışla­rındaki değişime dikkat çekti. Yener, araştırmaların özellik­le Z kuşağının arkadaş tavsi­yelerine ve kendilerine yakın hissettikleri içerik üreticile­rine daha fazla güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti. Bu yeni modelin manuel yöntem­lerle yönetilemeyeceğini vur­gulayan Yener, “Binlerce içe­rik üreticisini doğru seçmek, içerikleri kontrol etmek, mar­ka uyumunu sağlamak, per­formansı anlık takip etmek ve yatırımın geri dönüşünü ölç­mek güçlü bir teknoloji alt­yapısı gerektiriyor” ifadesini kullandı. Girişimin geliştirdi­ği yapay zekâ ajanlarının mar­kalar adına çalışan görünmez bir ekip gibi konumlandığını aktaran Yener, farklı görevler­den sorumlu ajanların kam­panya süreçlerini otomatik­leştirdiğini anlattı.

Hedef: Türkiye’den doğan global MarTech şirketi

Şimdiye kadar 3 farklı yatırım aldıklarını kaydeden Yener, küresel büyüme planları doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Önceliklerinin yalnızca finansal kaynak değil, uluslararası pazarlarda stratejik katkı sağlayabilecek yatırımcılarla birlikte büyümek olduğunu ifade eden Yener, “Winfluencer bugün Türkiye ve Azerbaycan’da faaliyet gösteriyor. Avrupa pazarında öncelikli hedefimiz ise İngiltere, Hollanda ve Almanya. Geliştirdiğimiz yapay zekâ teknolojileriyle yalnızca Türkiye’de değil, global pazarda markaların creator marketing süreçlerini yöneten öncü teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

16 bin içerik üreticisi, 181 kampanya

Şirketin operasyonel ölçeğine ilişkin rakamları da paylaşan Yener, yalnızca 2026’nın ilk yarısında toplam 424 milyon takipçiye sahip 16 binden fazla içerik üretici hesabının platform üzerinden kampanyalara katıldığını açıkladı. Aynı dönemde farklı sektörlerden markalar için yürütülen 181 kampanyada 24 binden fazla içerik üretildiğini belirten Yener, tüm süreçlerin gerçek zamanlı verilerle yönetildiğini kaydetti.