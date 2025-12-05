Miras zenginleri rekor kırdı! 91 kişi milyarderler kulübüne katıldı

İsviçre merkezli UBS’nin küresel servet raporu, “büyük servet transferi” olarak tanımlanan dönemin hız kazandığını ortaya koydu.

Nisan ayına kadar olan 12 aylık sürede 91 kişi, toplam 298 milyar dolarlık miras alarak milyarderler kulübüne katıldı. Bu kişilerin 64’ü erkek, 27’si kadınlardan oluştu. UBS’ye göre bu rakamlar, 2015’ten bu yana tutulan veriler içinde hem miktar hem de hız açısından rekor anlamına geliyor.

2040'a kadar 5,9 trilyon dolarlık mirasa sahip olacaklar

Rapora göre milyarder çocuklarının önümüzdeki 15 yıl içinde en az 5,9 trilyon dolarlık servet devralması bekleniyor. UBS Global Wealth Management Stratejik Müşteriler Başkanı Benjamin Cavalli, bu eğilimin çok yıllı bir servet transferinin parçası olduğunu ve giderek yoğunlaştığını vurguladı. Araştırma, UBS’nin yüksek gelirli müşterilerinden alınan veriler ile 47 ülkedeki milyarder servetlerini izleyen kapsamlı bir veri tabanına dayanıyor.

Milyarder sayısı 2 bin 919'a yükseldi

Küresel milyarder sayısı bir yılda 2 bin 682’den 2 bin 919’a yükselirken, kontrol ettikleri toplam varlık 15,8 trilyon dolara ulaştı. Özellikle teknoloji sektöründeki milyarderlerin serveti, yapay zekâ etkisiyle bir yılda yüzde 23,8 arttı. Ancak bu yoğunlaşma, gelir ve servet eşitsizliğini artırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Zenginlerden daha fazla vergi

Avrupa’da kamu maliyesi baskı altındayken, zenginlerden daha fazla vergi alınması tartışmaları da hız kazandı. İsviçre’de 62 milyon dolar üzerindeki miraslara yüzde 50 vergi önerisi, sermaye kaçışı endişesiyle reddedildi. Buna karşılık ABD’de Trump yönetimi, zenginleri çocuklar için yatırım hesapları açmaya teşvik eden yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Michael Dell ve eşi, 25 milyon Amerikalı çocuk için toplam 6,25 milyar dolarlık bağış yapacaklarını açıkladı.

Genetik, yazılım, enerji ve altyapı

Raporda ayrıca 196 girişimcinin kendi işlerini kurarak milyarder olduğu belirtildi. Toplam 386,5 milyar dolarlık bu servet; genetik, yazılım, enerji ve altyapı gibi sektörlerden geldi. UBS’ye göre küresel zenginlik tablosu, mirasla gelen servet ile girişimcilikten doğan varlıklar arasında giderek daha keskin bir ayrım yaratıyor.