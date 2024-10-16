Moody's Stellantis'in kredi notu görünümünü negatife düşürdü

Moody's Ratings, Stellantis'in uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız araç notlarını Baa1 seviyesinde teyit etti, ancak şirketin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi. Aynı zamanda, Stellantis'in kısa vadeli notunu da (P)P-2 olarak sabit tuttu.

Moody's'e göre, yönetimin son kar uyarısının ardından, 2024'ün ikinci yarısında beklenen nakit yakımı, bu negatif görünüm kararının alınmasında etkili oldu. Ancak Moody's, Stellantis'in güçlü likidite pozisyonunun bu dönemde destekleyici bir faktör olduğunu vurguladı.

Moody's açıklamasında, 2024'ün zorluklarına rağmen, şirketin likidite durumu nedeniyle kredi notunun teyit edildiğini belirtti. Stellantis'in serbest nakit akışında iyileşme olana kadar şirketin performansının dikkatle izleneceği de açıklandı.