Moody's: TL'de zayıflık not için olumsuz

16 Nisan 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, TL'deki değer kaybının, ülkenin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervi göz önüne alındığında Türkiye'nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

Moody's tarafından TL'de geçen hafta görülen keskin değer kaybı hakkında yayımlanan ve kredi notu değerlendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda şunlar denildi:

*TL'deki değer kaybı Türk bankacılık sektörü için olumsuz; TL'de uzun süreli zayıflık, yüksek enflasyon ile bir araya geldiğinde sorunlu kredileri artırabilir.

*Türkiye'deki banka kredilerinin (2017 sonu itibariyle) yüzde 33'ü döviz cinsi; TL'deki değer kaybının devamı döviz geliri olmayan şirketlerin geri ödeme gücünü zayıflatır.

*TL'deki değer kaybının enflasyonu artırmasını, şirket kârlılıklarını ve tüketici satın alma gücünü azaltmasını ve nihai olarak sorunlu kredileri artırmasını bekliyoruz.

*TL'de devam eden zayıflık Türkiye'nin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervleri nedeniyle ekonomi açısından sorunlu, kredi notu açısından negatif.

*Geçen hafta yapılan resmi açıklamalar yetkililerin TL'deki değer kaybı ile mücadeleye etmeye hazır olduklarına işaret etti.

*Ancak bu açıklamaları takiben faiz artırımıyla tedbir almakta gecikilirse TL tekrar baskı altında kalabilir.

*Bu durum Türkiye'nin temel güçlü yönü olan dinamik ekonomisi ve güçlü mali göstergeleri ile yüksek dış kırılganlıkları arasındaki dengeyi test edecek.