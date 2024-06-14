Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırabilir! Tufan Cömert tarih verdi

Londra'da yaşana iktisatçı Tufan Cömert, kredi derecelendirme kuruluşu Moodys’den temmuz ayında iki kademe not artışı bile gelebileceğini ifade etti. BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Cömert, Türkiye'nin kredi notunun Moody's yatırım eşiği notunun 6 kademe altında olduğunu belirterek "Bu not artışıyla dünyamız değişmez ama moral faydası olur" dedi.

Türkiye'nin bir dipten dönüş hikayesi yarattığına dikkat çeken Cömert, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, "Piyasalar geri dönüş hikâyelerine bayılır: Türkiye Mısır ve Nijerya geri dönüş hikâyesine sahip üç ülke. Türkiye’nin geri dönüş hikâyesi bu yıl seçim ve enflasyona takıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon konusuna da değinen Cömert, aslı merak edileninenflasyonun yüzde 40’a düşmesinden sonra ne yapılacağı olduğunu vurgularken, yazın enflasyonun baz etkisiyle 10-15 puan düşeceğini, yıl sonunda ise yüzde 40’lara gelineceğini öngördü. Ayrıca Cömert, "Bu yıl faiz indirimi enflasyonda düşüşe bağlı" dedi.

Yabancı yatırımcıda hâlâ korku var

Yabancı yatırımcı cephesindeki bazı ufak çelişkilere de dikkat çeken Cömert şöyle devam etti:

* Yabancıda 'Geçen beş yılın politikalarına geri dönülür mü' korkusu hâlâ var. Ama 'Bir dakika Türkiye’de ne oluyor' diye bir algı da var. Türkiye merak ediliyor. Yabancı deyince Londra düşünülüyor ama asıl para Körfez’de.

* Mevcut politikalar sürdürülebilir mi, asıl merak edilen bu. Yabancıda artık para politikası ile ilgili hiçbir soru işareti yok. Bir tasarruf paketi açıklandı ama daha ciddi önlemler bekleniyor. Bütçe iyi gidiyor, tasarruflar da devreye girerse bütçe disiplini öne çıkacak.

Moody's'in Türkiye kredi notu

Moody’s’in Türkiye için verdiği kredi notu B3. Bu not ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.

Moody’s kredi notunu iki kademe artırması Türkiye’nin B1’e yükselmesi anlamına geliyor. Bu da ‘Yüksel Spekülatif Düzey’. Ancak bu gelişme riskin azaldığı ve Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke kategorisine yaklaşmasını sağlaması açısından önemli olacak.