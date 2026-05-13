Morgan Stanley Çin için 2026 büyüme tahminini yükseltti

Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2026 yılına yönelik büyüme projeksiyonunu yüzde 4,7 seviyesinden yüzde 4,8'e çıkardı. Yatırım bankası, bu yukarı yönlü revizyonu yapay zeka ve yeşil enerji yatırımlarının tetiklediği sermaye harcamaları döngüsüne ve güçlü ihracat performansına dayandırdı.

Morgan Stanley ekonomistleri, Çin'in tedarik zinciri dayanıklılığının küresel ihracat pazarında ilave pay kazanmasını sağladığını bildirdi.

İhracat performansı büyüme tahminini destekledi

Morgan Stanley raporunda, Çin ekonomisinin dengeli enerji karışımı ve stratejik rezervleri sayesinde küresel petrol şoklarına karşı dirençli kaldığı ifade edildi. Güçlü ihracat gelirlerinin mali teşvik ihtiyacını azalttığı belirtilen analizde, yılın ikinci yarısı için beklenen ek mali paket ve genişleyici para politikası çağrılarının geri çekildiği kaydedildi. Kurum, ekonomideki bu ivmelenmenin Çin Merkez Bankası (PBOC) üzerindeki faiz indirimi baskısını hafiflettiğini vurguladı.

Çin Merkez Bankası para politikasında likiditeye odaklanıyor

Çin Merkez Bankası, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin para politikası uygulama raporunda ılımlı genişlemeci duruşun korunacağını duyurdu. Morgan Stanley, PBOC'nin politika faizi indirimleri yerine likidite operasyonları ve hedeflenmiş kredi araçlarını kullanmasını bekliyor.

Rapora göre, Mart 2026 sonu itibarıyla toplam sosyal finansman yıllık yüzde 7,9 artarken, geniş para arzı (M2) yüzde 8,5 yükseliş kaydetti. Yeni kurumsal kredi faizlerinin yüzde 3,1 seviyesinde dengelenmesi, finansman maliyetlerinin povitif seyrettiğini gösterdi.

Yapay zeka ve yeşil enerji yatırımları süper döngüye girdi

Asya genelinde sabit sermaye yatırımlarının 2025 yılındaki 11 trilyon dolar seviyesinden 2030'a kadar 16 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Morgan Stanley, bu büyümenin temel itici güçlerinin yapay zeka altyapısı ve enerji güvenliği olduğunu açıkladı.

Çin'in robotik ve yeşil teknoloji ihracatındaki payının, 2019 yılındaki elektrikli araç döngüsüne benzer bir hızla genişlediği gözlemlendi. Yapay zeka veri merkezleri için 2026 ile 2028 yılları arasında yaklaşık 2 trilyon 800 milyar dolarlık küresel yatırım yapılması öngörülüyor.

Çin ekonomisindeki bu yapısal dönüşüm ve teknoloji odaklı ihracat artışı, makroekonomik verilerin uzun vadeli direnç kapasitesini artırarak yıllık büyüme trendini yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.