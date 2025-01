Morgan Stanley: Teknoloji devleri 2025'te hisse senedi piyasasının liderliğini kaybedebilir

Geçen yıl S&P 500 Endeksi'nde yüzde 23'lük bir artışın önemli bir bölümünü sağlayan teknoloji devleri, kazanç büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte 2025 yılında piyasalarda üstünlük kurmakta zorlanabilir.

"Bahis oynayan bazı fanatikleri şaşırtabilir"

Morgan Stanley'nin varlık yönetimi bölümünün baş yatırım yetkilisi Lisa Shalett, Bloomberg Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yavaşlayan kazançların "bu çok yüksek çift haneli kazanç rakamlarına bahis oynayan bazı fanatikleri şaşırtabileceğini" ifade etti. Shalett, bu şirketlerin bir grup olarak piyasaya yön verme potansiyelinin 2025'te azalabileceğini belirtti.

Bloomberg Intelligence'ın verilerine göre, Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. ve Tesla Inc.'den oluşan "Muhteşem Yedi" grubunun 2024'teki kazanç büyüme oranı yüzde 34 olarak öngörülürken, bu rakamın 2025'te yüzde 18 seviyesine düşmesi bekleniyor.

"Fark yaratacak kısma geliyoruz"

Shalett, 2025 yılında yatırımcıların bu büyük teknoloji şirketlerine yatırım yaparken daha seçici davranacağını ve şirketler arasındaki farklılıkların ön plana çıkacağını dile getirdi. "Döngünün, bireysel şirket risklerindeki farklılıkların gerçekten bir fark yaratacağı bir kısmına geliyoruz" şeklinde konuşan Shalett, "Yapay zeka büyüme hikayesine farklı maruziyetlerden mi bahsediyoruz, antitröst risklerine maruziyetten mi bahsediyoruz, son zamanlarda çok güçlü bir dolara maruziyetten bahsetmek zorunda kaldık" şeklinde değerlendirmede bulundu.