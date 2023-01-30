Morgan Stanley'den yatırımcılara uyarı: Fed ile savaşmayın!

ABD'de Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki yükselişe dair değerlendirmelerde bulunan Michael Wilson liderdiğindeki Morgan Stanley stratejistleri, Fed öncesi yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayabileceği uyarısında bulundu.

'Hisse senetlerinde yaşanan yükselişler, birçok yatırımcının ralliyi kaçırdıklarını düşünmelerine sebep oluyor ve bu onları yükselişe katılmak için aktif işlem yapmaya zorluyor' şeklinde belirten Morgan Stanley stratejistleri, yatırımcıları Fed’in alacağı faiz kararı öncesi daha dikkatli olmaya davet etti.

“Fed ile savaşmayın”

Bununla beraber kazançların özellikle kar marjları cephesinde umulan gibi olmadığını belirten Willson, yatırımcıların çoğunun piyasalarda temel kural olan “Fed ile savaşmayın” kavramını unuttuğunu ve bu hafta Amerika Merkez Bankası tarafından verilecek kararın bunu yatırımcılara tekrar hatırlatabileceğine dikkat çekti.